Новый ЖК могут построить в Советском районе в Нижнем Новгороде

В Советском районе Нижнего Новгорода могут построить новый жилой комплекс. На территории в 10,1 га появятся многоэтажные дома с развитой инфраструктурой – социальной и развлекательной. Документация по планировке опубликована на сайте администрации города.

Строительство планируется на территории в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, а также вдоль реки Старка. Специализированный застройщик «Андор» организует работу в четыре этапа.

Так, на первом этапе будет построен 24-этажный дом с подземной стоянкой и встроенным детским садиком на 60 мест. На втором этапе предусмотрено строительство ещё одного детского сада на 70 мест и дома детского творчества. Во время третьего этапа на территории появятся ещё два многоквартирных дома со встроенными автостоянками. Четвёртый этап ознаменует строительство школы на 950 мест.

Также проект предполагает комплексное благоустройство территории и размещение игровых и спортивных площадок.

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