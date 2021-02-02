В Нижнем Новгороде полностью закроют проезд по улице Циолковского

Фото: Центр Организации Дорожного Движения города Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде полностью перекроют движение на месте строительства транспортной развязки в Сормово. Об этом сообщает Центр Организации Дорожного Движения города Нижнего Новгорода.

С 4 февраля будет ограничено движение по улице Циолковского (на участке дороги от улицы Культуры до улицы Мирошникова) и по улице Культуры (на участке дороги от дома №113 до улицы Коперника).

Эти ограничения повлияют и на изменение схемы движения общественного транспорта. Так, автобус №3 построит свой маршрут через улицу Коперника. Автобусы №6, 8, 35 будут следовать по улице Коммуны, улице Мирошникова, Юбилейному бульвару, улице Коперника в обоих направлениях. Автобусы, следующие по маршрутам №12, 45, 57, 65, т45, т55, т65 будут двигаться по улице Коммуны. Такую информацию предоставили в официальной группе «Общественный транспорт Нижнего Новгорода и области».

Кроме того, с 10 февраля вступят в силу и другие новвоведения. В частности, начнёт действовать одностороннее движение по улице Коммуны от Мирошникова до Культуры.

Также заработают три новых светофора: на перекрестке улицы Коммуны и улицы Мирошникова, на Юбилейном бульваре на улице Коперника, а также на пересечениях улиц Федосеенко и Коммуны.

- На всем маршруте объезда по обеим сторонам будет введен запрет на парковку транспорта, - говорится в сообщении.

Объезд закрытой для движения зоны будет организован по следующему маршруту: с улицы Культуры на улицу Коперника с выездом на бульвар Юбилейный, потом автомобилисты будут миновать улицу Циолковского, улицу Островского и двигаться по улице Коммуны с выездом на улицу Федосеенко.

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