Строительные леса упали с Волжского университета водного транспорта. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Минувшей ночью в центре Нижнего Новгорода произошло необычное происшествие – здесь прямо на проезжую часть упали строительные леса со здания Волжского государственного университета водного транспорта на улице Пискунова. Первыми об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.

- На улице Пискунова ветер сдул строительные леса. Вроде никого не задело, - сообщили нижегородцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

Позднее эту информацию подтвердили и официальные органы.

- Сообщение о падении строительных лесов на проезжую часть поступило в 23:00 31 января, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Нижегородской области. - В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Напомним, ранее мы писали о серьезной аварии под Нижним Новгородом в минувшие выходные. В Богородском районе в результате столкновения двух автомобилей два человека погибли, еще трое – получили ранения.