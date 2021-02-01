Алексей Васильев занял пост и.о. директора МП «Инженерные сети»

Сегодня, 1 февраля, в Нижнем Новгороде состоялось оперативное совещание. Глава города Юрий Шалабаев назначил и.о. директора МП «Инженерные сети». Им стал Алексей Васильев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отметим, что до 29 января 2020 года Васильев занимал должность заместителя директора этого предприятия.

Теперь основной задачей перед новым руководителем станет исполнение масштабного энергосервисного контракта. В частности, в Нижнем Новгороде до 1 июля 2021 года планируется обновить систему уличного освещения.

Известно, что свыше 65 тысяч светильников с натриевыми лампами заменят на энергосберегающие светодиодные.Новые системы освещения позволяют сделать улицы комфортнее и безопаснее.

Справка.

Алексей Анатольевич Васильев родился 23 сентября 1976 года в Набережных Челнах Татарской АССР. Учился в Ошском технологическом университете имени академика М. Адышева (Кыргызская Республика). Получил квалификацию инженер-электромеханик. Работал слесарем КИП и А в ООО «Атлант – строй», затем инженером-электриком в ООО «СМУ №6» и ЗАО «Агрофирма Мамоновская», начальником Светлогорского района электрических сетей в филиале ОАО «Янтарьэнерго» «Западное предприятие электрических сетей». Также занимал должность советника в ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».

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