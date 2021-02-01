Нижегородская конькобежка Наталья Воронина взяла золото на этапе Кубка мира

5 медалей из 10-ти в копилку российской сборной принесли нижегородцы. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская спортсменка Наталья Воронина завоевала золото на этапе Кубка мира 2020-2021 по конькобежному спорту. Второй этап соревнований проходил в Херенвене (Нидерланды) в период с 29 по 31 января 2021 года. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

Награду высшей пробы Наталья взяла, преодолев дистанцию 3000 метров за 3 минуты 56.85 секунды. Результат стал рекордом катка и рекордом мира, установленным на равнинных катках. К слову, в прошлом году девушка стала обладательницей мирового рекорда на дистанции 5000 метров.

- В этот раз решила, что со старта гнать не буду, как я это обычно делаю. Хотела продышаться, сделала это и поняла, что катится хорошо, - прокомментировала своё выступление Sportbox.ru Наталья Воронина.

Также на катке «Тиалф» отличился нижегородец Сергей Трофимов. Он получил бронзовую медаль за то, что преодолел дистанцию 500 метров за 6 минут 11,945 секунды.

В копилку сборной России также попала «бронза» за командную гонку. В ней участвовали Данил Семериков, Даниил Алдошкин и Сергей Трофимов.

- Тот факт, что 5 медалей из 10-ти для сборной страны завоевали нижегородцы, говорит сам за себя. Поздравляю наших конькобежцев и их тренеров с достойными результатами, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Нижегородка Дарья Качанова поднялась на третью ступень пьедестала на спринтерской дистанции 500 метров, её результат 37.63 секунды. Также третье место в масс-старте заняла Елизавета Голубева.

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