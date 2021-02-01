338 из 500 участвовавших в несанкционированном митинге 31 января в Нижнем Новгороде были задержаны. ФОТО: Кирилл Мартынов.

В несанкционированном митинге, состоявшемся в Нижнем Новгороде 31 января, участвовало около 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

- В несанкционированном митинге, состоявшемся в Нижнем Новгороде 31 января 2021 года, приняли участие около 500 человек, - рассказали в ведомстве. - 338 граждан были доставлены в ОВД.

Напомним, накануне «Комсомолка» публиковала подробный фоторепортаж с улиц Нижнего Новгорода. Большинство центральных улиц 31 января были перекрыты. На улицах было выставлено оцепление ОМОНа, полиции и Росгвардии. Сообщалось и о случаях задержания. Среди них оказался и нижегородский журналист Александр Пичугин. Сегодня были опубликованы официальные данные о количестве задержанных.

- Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников могут быть расценены, как угроза общественному порядку. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности, - ранее предупредили в ГУ МВД по Нижегородской области.