Глеб Никитин проверил Сокольскую среднюю школу после капремонта

Губернатор Нижегородской области посетил Сокольскую среднюю школу. Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Сокольскую среднюю школу. В 2020 году в учреждении завершился комплексный капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Хорошее впечатление от проделанной работы. Удалось создать современное образовательное пространство, где комфортно и ученикам, и педагогам, - подчеркнул глава региона.

С сентября 2019 года по февраль 2020 года рабочие выполнили капитальный ремонт помещений, обновили системы водоснабжения и электроснабжения, а также установили новые системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. На территории школы было проведено благоустройство.

В настоящее время в Сокольской средней школе обучается 1 126 человек.

Работы в школе проводились по госпрограмме «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Нижегородской области». Необходимое финансирование обошлось в сумму около 26 миллионов рублей.

Отметим, что ранее на базе МБОУ «Сокольская средняя школа» реализовывались мероприятия нацпроекта «Образование», например, «Школа полного дня» и проект «Цифровая образовательная среда».

Напомним, что исполнение национального проекта «Образование» реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

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