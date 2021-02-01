Дефект на путях станции метро «Горьковская» устранили в Нижнем Новгороде

Специалистами службы путей и тоннельных сооружений был выявлен скрытый внутренний дефект в крестовине съезда на станции метро «Горьковская». Фото: Администрация Нижнего Новгорода
На путях станции метро «Горьковская» в Нижнем Новгороде провели ремонт. К работам приступили в субботу ночью, а уже в воскресенье в 16:00 движение поездов было возобновлено. Об этом сообщает МП «Нижегородское метро».
В декабре 2020 года специалисты обнаружили дефект в крестовине съезда на станции метро «Горьковская». Этот участок находился вне пределов пассажирского движения и для людей опасности не представлял.
- Однако дефект мог повлиять на нормальный оборот подвижного состава и повлечь за собой серьёзный сбой в работе метрополитена, - отметила заместитель директора по эксплуатации МП «Нижегородское метро» Наталья Боговид.
В частности, станцию могли бы закрыть и на более длительный срок, если бы не проведение этих ремонтных работ. Во время вынужденного простоя станции «Горьковская» также была проведена дополнительная санобработка для предотвращения распространения коронавируса.
- Всю станцию обработали спецрастворами с применением технологии холодного тумана, - добавила замдиректор.
О временном закрытии нижегородцев уведомили заранее, на всех станциях подземки были вывешены объявления.
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