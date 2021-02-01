В 29 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 29 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 84 904 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 36 685 зараженных, а остальные 48 219 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (6 722 человека) и на Бору (4 520 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 422 человека, и 2 376 жителей Балахнинского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 9 317

Ленинский – 6 024

Советский – 5 110

Канавинский – 3 796

Сормовский – 3 516

Московский – 3 404

Приокский – 2 776

Нижегородский – 2 742

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!