В 29 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 29 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 84 904 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 36 685 зараженных, а остальные 48 219 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (6 722 человека) и на Бору (4 520 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 422 человека, и 2 376 жителей Балахнинского района.
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 9 317
Ленинский – 6 024
Советский – 5 110
Канавинский – 3 796
Сормовский – 3 516
Московский – 3 404
Приокский – 2 776
Нижегородский – 2 742
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