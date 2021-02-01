Фальшивые деньги продают путем закладок в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Двое жителей Нижегородской области подозреваются в сбыте поддельных денег. Фальшивки они приобрели путем закладок – да-да, оказывается, не только наркотики прячут в различных тайниках продавцы незаконного товара.

В начале декабря прошлого года в полицию поступило сообщение от одного из магазинов Нижнего Новгорода – сотрудники рассказали, что обнаружили поддельную пятитысячную купюру. Правоохранители возбудили уголовное дело и вскоре установили личность причастных к сбыту фальшивок – ими оказались двое жителей Балахнинского района, молодые люди 23 и 25 лет.

«По версии следствия, 25-летний мужчина приобрел через интернет поддельные банковские билеты номиналом пять тысяч рублей, а затем вместе со своим 23-летним знакомым получил их через закладку, оставленную продавцом в Нижнем Новгороде. Двумя фальшивыми банкнотами приятели оплатили свои покупки в магазине, а третьей 23-летний подозреваемый расплатился в одном из баров Балахны», - рассказали в полиции.

Последний сейчас находится под домашним арестом, а его приятель получил запрет на определенные действия. Им грозит лишение свободы вплоть до 8 лет.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям.

В Управлении МВД региона напоминают, что признаками поддельных пятитысячных купюр чаще всего является некачественная бумага, которая на ощупь имеет признаки расслаивания, отсутствие микротекста на верхних и нижних частях декоративной ленты, отсутствие букв «РР», которые можно увидеть под острым углом на декоративной ленте. Кроме того, на фальшивках переливающийся герб не меняет своего цвета при просмотре под разными углами.