Ещё 486 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 1 февраля 2021 года, за минувшие выходные в Нижегородской области выздоровело ещё 1 476 человек с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 77 102 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

За последние сутки было выявлено 468 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 84 904 человека.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали свыше 2,1 миллиона человек. Средний показатель тестирования составил 222 теста на 100 тысяч населения.

Свыше 3,3 тысяч человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Порядка 3,5 тысяч человек лечатся в больницах, а 6 – в обсерваторах.

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 5 806 коек для больных коронавирусом. В частности, более 3,4 тысяч обеспечены кислородом, а 832 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, более 24% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.

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