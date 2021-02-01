Начальника оперуправления нижегородского ГУ ФСИН отправили под домашний арест

Начальник оперативного управления ГУ ФСИН России по Нижегородской области отправлен под домашний арест. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом информирует объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Мера пресечения была избрана ранее Московским районным судом Нижнего Новгорода. На настоящий момент подозреваемого отправили под домашний арест до 22 февраля 2021 года.

Отметим, что ходатайство следствия о заключении под стражу было отклонено.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке.

Напомним, ранее мы сообщали, что по этому же делу уже привлечены заместители начальника регионального ГУФСИН Евгений Сычев и Виталий Гудков, начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин.

Также к преступлению могут быть причастны – главный экономист ГУФСИН Александр Хохидра и начальник ФЭО Евгений Зюзин.

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