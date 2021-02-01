Два человека погибли в ДТП в Кстовском районе

Вчера, 31 января, на дорогах Нижегородской области произошла страшная авария. В Кстовском районе столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Авария произошла на трассе «Работки – Порецкое». В результате столкновения, к сожалению, погибли два человека.

- Для ликвидации последствие дорожно-транспортного происшествия привлекались 9 сотрудников МЧС и 2 единицы техники, - сообщает ведомство.

Точную причину ДТП и обстоятельства произошедшего определит следственно - оперативная группа и сотрудники ГИБДД, которые работали на месте происшествия.

Госавтоинспекция также напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и дорожные и метеорологические условия.

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