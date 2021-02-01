Свет и отопление частично отключат в трех районах Нижнего Новгорода 1 февраля

Электроэнергию и отопление частично отключат в трех районах Нижнего Новгорода утром 1 февраля. Это связано с проведением плановых работ на системах ЖКХ, сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В 9:00 отключат отопление в домах №№ 3 и 4 по улице Голубева в Ленинском районе. Возобновить подачу тепла планируется в 15:00.

В 10:00 без центрального отопления останутся жители дома №14 по улице Яблоневой в Сормовском районе. Однако жильцам не будет доставлено никакого дискомфорта, поскольку отключение это кратковременное: уже к 14 часам все планируется восстановить.

В том же Сормовском в 11 часов несколько домов останутся без электроэнергии. Это касается домов №№ 3 и 5 по улице Мокроусова, а также дома№ 36 по улице Светлоярской. Возобновить подачу электричества планируется в 17:00.