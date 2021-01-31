Исторический облик вернут Ивановскому съезду в Нижегородском кремле Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Вернуть исторический облик планируют Ивановскому съезду, расположенному в Нижегородском кремле. Его реконструкция должна закончиться к предстоящему 800-летию Нижнего Новгорода. Информацией об этом делится региональное правительство.

Нижегородское министерство транспорта и автомобильных дорог сообщило, что конкурс на определение подрядчика уже объявлен. Если говорить точнее, обновить планируют территорию от корпуса № 6 (филиал ГМИИ имени А.С. Пушкина – Арсенал) до Ивановской башни. Протяжённость этого участка равна 464,22 метра.

Контракт с подрядчиком заключат в марте, а завершить работу ему надо будет до 30 июня этого года. Максимальная цена контракта составила 146,5 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, на участке следует уложить усовершенствованное дорожное покрытие из брусчатки, замостить гранитной плиткой тротуары, заменить ливнёвку и наружное освещение. По правой стороне дороги заменят ограждение. На повороте задумано благоустроить смотровую площадку. Движение по съезду на время ремонта будет закрыто.

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