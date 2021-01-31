1 апреля начнётся приём заявлений в первые классы школ Нижнего Новгорода

В этом году приём заявлений в первый класс нижегородских школ стартует позднее обычного — не с 1 февраля, а с 1 апреля. Для этого вышел соответствующий приказ Министерства Просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 "Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". Информацией об этом делится пресс-служба городской мэрии со ссылкой на департамент образования администрации Нижнего Новгорода.

Как правило, школы информируют родителей будущих первоклассников о днях приёма документов с конкретных адресов, чтобы избежать очередей. Это действует в том случае, если ребёнок проживает на закреплённой за школой территории.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Лукоянове построят новую общеобразовательную школу. Её проект разработают в течение 2021 года. Об этом заявил Глеб Никитин 23 января в ходе рабочего визита в Лукояновский район.

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