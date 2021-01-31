Нижний Новгород вошёл в ТОП-20 самых перспективных городов России для гостиничного бизнеса Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижний Новгород вошёл в двадцатку городов России, к которым ведущие гостиничные операторы проявляют наибольший интерес. Столица Приволжья заняла 13-е место в общем рейтинге – результаты подсчитывались по итогам опроса крупнейших международных и российских гостиничных операторов. Это исследование провела компания Cushman & Wakefield в 2020 году. Как отметил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, город ежегодно привлекает тысячи туристов: как для посещения специальных мероприятий, так и для приятного времяпрепровождения.

– В регионе насчитывается более 500 коллективных средств размещения. В 2020 году гостиничный бизнес сильно пострадал из-за пандемии. Со стороны правительства были оказаны беспрецедентные финансовые меры поддержки, и мы рассчитываем, что восстановление этого сегмента в регионе произойдёт быстрыми темпами, в том числе благодаря увеличению турпотока в рамках 800-летия Нижнего Новгорода и праздничных мероприятий в связи с присвоением статуса "Новогодней столицы России", – поделился Сергей Яковлев.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, на уровне региона прорабатываются комплексные меры поддержки для представителей турбизнеса в виде льгот.

Также в ТОП-20 вошли следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Владивосток, Казань, Омск, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Хабаровск, Краснодар, Пермь, Красноярск, Челябинск, Волгоград, Уфа, Калуга, Воронеж и Самара.

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