Глеб Никитин призвал предпринимателей участвовать в развитии туризма в посёлке Сокольское. ФОТО: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил благоустройство набережной в рабочем посёлке Сокольское. Кроме того, он провёл выездное совещание по вопросу будущего развития территории округа. Напомним, глава региона побывал с рабочим визитом в городском округе Сокольский: проверил работу местной ЦРБ и заявил, что медучреждение получит около 200 миллионов рублей на модернизацию.

– В рамках проекта "Вам решать" выполнили благоустройство набережной. Получилось сделать протяжённую и хорошую прогулочную зону. В этом году работы продолжатся, но их масштаб необходимо увеличивать, идти вглубь посёлка. Поможем в этом муниципалитету. Обязательно будем решать вопрос с берегоукреплением и развитием судоходства. Всё это необходимо для развития туристического потенциала, – рассудил Глеб Никитин.

Глава региона пригласил предпринимателей участвовать в создании туристической инфраструктуры: строительстве отелей и гостиниц, открытии заведений общепита.

– У этой территории очень серьёзные возможности развития. Обещаю, что приложим все усилия для привлечения туристов. Хорошие условия для проживания и достойный общепит – дополнительные точки притяжения, – уверен Глеб Никитин.

Депутат Госдумы РФ Артём Кавинов назвал набережную в посёлке Сокольское "одним из самых живописных мест на побережье Горьковского моря" и сказал, что решения по её развитию принципиальны.

Глеб Никитин поручил своему заместителю Сергею Морозову проработать организацию рейсы "Валдая" в Юрьевец с заходом в Сокольское. Время в пути займёт 3 или 3,5 часа.

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