Нижегородское правительство поможет предприятиям региона выйти на международные рынки. ФОТО: Александр Воложанин
Глава Нижегородской области Глеб Никитин посетил сокольское предприятие по производству экологически чистых флизелиновых обоев – ООО "Лоймина". Оно единственное в своём роде в России и имеет широкое направление поставок своей продукции как в регионы, так и на экспорт: в страны СНГ, Китай, Азербайджан и Саудовскую Аравию. Губернатор побывал там лично в рамках рабочей поездки по городскому округу Сокольский.
– Предприятие названо в честь реки, протекающей неподалёку. При этом многие думают, что это какое-то иностранное слово. Такое название оказалось символичным. Сегодня продукция предприятия известна не только в стране, но и идёт на экспорт. В прошлом году показали рост около 60%. Предприятие является главным налогоплательщиком округа, – обратил внимание Глеб Никитин.
А также заверил, что правительство обязательно будет помогать предприятиям Нижегородской области выйти на международный рынок и искать новых партнёров.
– Для этого есть ресурсы в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Здесь собственники готовы увеличивать загрузку производства, и это будет залогом стабильного развития всего округа, – обозначил глава региона.
Напомним, в ходе визита в Сокольский городской округ Глеб Никитин посетил также местную ЦРБ и заявил, что медучреждение получит около 200 миллионов рублей на модернизацию.
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