Глеб Никитин посетил Племзавод имени Ленина в Ковернинском районе. ФОТО: Александр Воложанин

Вчера, 30 января, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Племзавод им. Ленина в ходе рабочей поездки по Ковернинскому району. Напомним, мы рассказывали, что местная ЦРБ получит 130 миллионов, а в Ковернино построят новый детский сад.

Племзавод специализируется на выращивании сельскохозяйственных структур, производстве мяса, молока и колбас.

– Без преувеличения могу сказать, что Племзавод имени Ленина – одно из ведущих предприятий не только региона, но и страны. Это суперроботизированное предприятие, где практически в режиме безлюдного производства происходит и дойка, и кормление коров, и уборка. На самом деле, производит очень сильное впечатление. Чисто, аккуратно. Действительно, современный уровень. Кроме того, предприятие у нас было пионером по вхождению в программу повышения производительности труда среди сельскохозяйственных предприятий в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", – отметил глава региона.

В прошлом году на предприятии реконструировали два телятника на 340 голов, а сейчас там воплощается инвестпроект по строительству молочного комплекса на 624 головы с доильным залом. Завершиться строительство должно уже весной этого года. Проектная мощность новой фермы – 6700 тонн молока в год.

Завод активно получает меры господдержки. Порядка 40 миллионов рублей предприятие получило по различным программам.

Также Глеб Никитин отметил, что на развитие животноводческих хозяйств в 2021 году направят на 8,5% больше федеральных и областных субсидий, чем в 2020.

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