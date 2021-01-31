Около 200 миллионов рублей получит Сокольская ЦРБ на модернизацию. ФОТО: Александр Воложанин

Центральная районная больница городского округа Сокольский получит около 200 миллионов рублей на модернизацию. Об этом стало заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей поездки по территории округа. Он лично проверил работу медучреждения. Вице-губернатор Давид Мелик-Гусейнов обсудил с главным врачом Сокольской ЦРБ развитие больницы. Информацией об этом поделилась пресс-служба нижегородского правительства.

— Обсудили основные проблемы и пути решения. В рамках программы модернизации первичного звена планируется направить на ремонт и оснащение больницы около 200 миллионов рублей до 2025 года. Будет закуплено 34 автомобиля, 4 уже поступили в прошлом году. Запланирована большая ремонтная программа: 18 ФАПов, 2 офиса врачей общей практики, 4 участковые больницы и сама ЦРБ. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2019 году был закуплен передвижной мобильный комплекс "Детское здоровье" стоимостью около 7 миллионов рублей, который обслуживает жителей 5 сельских населённых пунктов района, — рассказал Глеб Никитин.

В Сокольской ЦРБ обновится инструментальная база, а именно будет два новых аппарата для ультразвуковой диагностики, что сделает диагностику доступнее для пациентов и приумножит её качество.

Кроме того, в деревнях Дресвищи, Заболотное, Фатеево и посёлке Летняя База построят новые фельдшерско-акушерские пункты.

— Планируются масштабные работы, которые позволят обеспечить комфортные условия для медиков и пациентов. Благодаря нацпроекту и программе модернизации у ЦРБ появляются новые возможности развития, — заключил Глеб Никитин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!