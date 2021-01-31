В Ковернино построят новый детский сад. ФОТО: Александр Воложанин

Стало известно, что в рабочем посёлке Ковернино построят новый детский сад. Об этом заявил вчера, 30 января, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей поездки в Ковернинский район. Напомним, кроме учреждений образования, он посетил также и медучреждения. Местная ЦРБ получит 130 миллионов на закупку нового оборудования и капремонт.

— В одном из двух детских садов, в которых мы сегодня побывали, в 2019 году проводились ремонтные работы в рамках региональной программы. В этом году мы её продолжаем в Нижегородской области. Однако здания некоторых ковернинских детских садов не соответствуют современным требованиям, которые предъявляются к дошкольным образовательным учреждениям. Поэтому необходимо строить в рабочем посёлке новый детсад, — отметил Глеб Никитин.

А после подтвердил, что решение уже утверждено:

— Строительство планируется начать в 2022 году, оно продлится два года. Существующие же детские сады можно будет перепрофилировать под другие учреждения социальной сферы и использовать по иному назначению, — подвёл итог глава региона.

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