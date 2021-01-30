Всех желающих нижегородцев приглашают на областное родительское собрание. Его проведёт региональное министерство образования, науки и молодёжной политики в первых числах февраля. Помимо областного родительского собрания состоится также и областной педагогический совет. Оба эти мероприятия пройдут под председательством замгубернатора региона и министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова и министра образования Ольги Петровой.

Даты проведения педагогического совета и родительского собрания ещё не установлены. Они будут сообщаться позже.

Но задать свой вопрос в формате онлайн можно уже сейчас. Учителя и родители могут перейти для этого по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1wGA7QIdgxcPw4hf4SFzrm9RgLR_dCR18etCcdzBcyis/edit .

Принимаются вопросы до 09:00 часов 2 февраля 2021 года.

Напомним, недавно мы передавали обращение нижегородского ГУ МВД к родителям несовершеннолетних детей в регионе. Представители правопорядка призывают родителей подростков уберечь тех от участия в несанкционированных митингах, а также делятся рекомендациями: как грамотно донести до ребёнка всю степень риска.

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