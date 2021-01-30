Ковернинская ЦРБ получит 130 миллионов рублей на капремонт и закупку оборудования. ФОТО: Александр Воложанин

Центральная районная больница в Ковернино получит 130 миллионов рублей на закупку нового оборудования и капремонт. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Ковернинский район, где он навестил медучреждение.

— Ковернинская ЦРБ включена в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения. На её капитальный ремонт и оснащение оборудованием до конца 2025 года планируется направить около 130 миллионов рублей. Однако мне поступает немало обращений от жителей о состоянии учреждения, поэтому уже в 2021 году я поручил главному врачу обеспечить проведение косметического ремонта в здании, — заявил Глеб Никитин.

Вместе с тем глава региона отметил, что коллектив в больнице довольно молодой, дефицита специалистов нет, а коэффициент совмещения ниже среднеобластного.

— Но есть вопросы, которые необходимо решить именно силами самого медучреждения. Здесь налицо признаки бесхозяйственного отношения. Очевидно, что больные не должны лечиться в стационаре, где шелушатся стены и отваливается штукатурка. Устранить эти недостатки больница может и своими силами, в рамках текущего финансирования. Безусловно, облик медучреждения должен быть иным, — заключил губернатор.

Также Глеб Никитин добавил, что жалобы от жителей Ковернинского района поступали ему по поводу вызова скорой помощи: по вызовам выезжает только один автомобиль. Глава региона увидел на месте, что в распоряжении ЦРБ четыре автомобиля скорой помощи и все они эксплуатируются. Но несмотря на это, губернатор заверил, что учреждение получит ещё три внедорожника для своих нужд в 2021 году.

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