Координатор штаба Навального в Нижнем Новгороде заявил о своем уходе. ФОТО: "Нижний ВКурсе"

Координатор штаба Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов заявил о своем уходе с этого поста. Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном в соцсетях.

- Всем привет! Я – координатор штаба Навального в Нижнем Новгороде. Я отказываюсь от своих полномочий, потому что не согласен с политикой штаба – выводить людей на несогласованные шествия. Я за закон и порядок. А все шествия должны быть согласованы с исполнительной властью. А кто будет отвечать за задержанных и пострадавших? Я против столкновений. И призываю вас соблюдать закон и порядок. НЕ выходите на несогласованные акции. Берегите себя!

Напомним, накануне сообщалось, что Роман Трегубов был арестован на пять суток в рамках расследования уголовного дела. Ранее ГУ МВД по Нижегородской области призвало нижегородцев воздержаться от участия в несогласованных акциях.

- Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников могут быть расценены, как угроза общественному порядку. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности, - предупредили в ведомстве. - Полиция призывает граждан воздержаться от участия в публичных мероприятиях, организованных с нарушением законодательства, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.