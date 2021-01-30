643 квартиры для сирот планирует закупить Нижегородский регион в 2021 году

В течение 2021 года Нижегородская область планирует закупить 643 квартиры для детей-сирот. 135 из них будут находиться в черте Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном правительстве со ссылкой на нижегородское Минсоцполитики.

Свыше 1 миллиарда рублей областных и федеральных средств планируется выделить на эти нужды. Названная сумма на 18 миллионов больше той, что была задействована в 2020. Около 870 миллионов планируется выделить из областного бюджета.

Напомним, что жилые помещения предоставляют детям-сиротам по достижении ими совершеннолетия.

– При этом помещения должны соответствовать определённым нормам: площадь квартиры в жилом доме, введённом в эксплуатацию не ранее 1970 года, должна составлять не менее 30 "квадратов", без учёта лоджий и балконов. На сегодняшний день, как правило, метраж квартиры получается больше норматива. Кроме того, жилое помещение должно быть готово к проживанию: в нём должны быть установленная сантехника, ремонт, кухонное оборудование, чтобы люди могли сразу заехать в квартиру и жить, – подчеркнула замминистра соцполитики региона Лариса Санинская.

К сведению, в прошлом году Нижегородская область приобрела 716 квартир для сирот, превысив при этом план (691).

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