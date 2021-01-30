13 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 30 января, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 13 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 2 107 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, сегодня мы рассказывали, что число заразившихся детей и беременных женщин в Нижегородской области возросло после новогодних праздников. 400 несовершеннолетних и 30 будущих рожениц в настоящий момент преодолевают заражение новой коронавирусной инфекцией.

Кроме того, за последние сутки в регионе зафиксировали диагноз COVID-19 у 472 жителей. Но количество выздоровлений также не стоит на месте и стабильно растёт с каждым днём. За прошедшие 24 часа 497 нижегородцев полностью побороли вирус. Суммарно в регионе 76 123 выздоровевших, начиная с марта прошлого года.

А также министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов объяснил, каковы причины дефицита лекарств в аптеках.

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