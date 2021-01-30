У 472 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 30 января, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 472 жителя. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 83 972 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 497 нижегородцев побороли болезнь за последние сутки. Показатели выздоровления устойчивые. Суммарно 76 123 человека в регионе излечился от COVID-19 полностью.

По информации Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 29 января, для лечения больных с пневмонией и ОРВИ в медучреждениях региона предусмотрено 6 006 коек. Более 3,6 тысячи из них обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ – 859. Около 24% областного коечного фонда для лечения подобных больных свободно. Напомним, что коечный фонд перепрофилируется поэтапно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Свыше 3,3 тысячи человек сейчас лечатся амбулаторно. То есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие, их порядка 3,6 тысячи, госпитализированы.

Напомним, сегодня мы рассказывали, что число заразившихся детей и беременных женщин в Нижегородской области возросло после новогодних праздников.

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