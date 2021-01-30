Допустимое число зрителей на спортивных мероприятиях расширилось

Возможности присутствия зрителей на спортивных мероприятиях в Нижегородском регионе расширились. Губернатор области Глеб Никитин внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского правительства.

— Расширяются возможности присутствия зрителей на спортивных мероприятиях. Ранее это касалось только соревнований на открытом воздухе и игр профессиональных команд. Смягчение ограничений в этом направлении связано как с улучшением ситуации, так и с готовностью профильных медучреждений обеспечить все необходимые меры безопасности, — пояснил Глеб Никитин.

Согласно новым порядкам от максимальной вместимости трибун спортивного объекта допускается заполнение в 20%. При этом остаётся условие, что эти 20% не могут превышать сотню человек.

Родители несовершеннолетних спортсменов теперь будут допущены и в зоны проведения спортивных мероприятий, и в раздевалки.

— По решению регионального координационного штаба увеличивается и максимально допустимое число зрителей на играх ХК "Торпедо", МФК "Торпедо" и БК "Нижний Новгород". Теперь это 40% от вместимости объекта, — добавил глава региона.

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