Нижегородцам расскажут о последних изменениях в законодательстве

С 1 по 8 февраля этого года ГБУ НО "Центр правового консультирования граждан и юридических лиц" проведёт тематическую правовую акцию "Новое в законодательстве с 2021 года". В ходе неё специалисты центра расскажут о нововведениях в законодательстве РФ и об изменениях в нормативных правовых актах Нижегородской области. А вместе с тем смогут оказать и бесплатную правовую помощь всем обратившимся нижегородцам. Информацией об этом поделилась пресс-служба нижегородского правительства со ссылкой на центр.

Обратиться к его специалистам в указанный период можно несколькими способами:

- по телефону горячей линии: 8 (831) 430-84-43, 430-43-57, 430-41-33, 430-90-39;

- написать на электронную почту: info@pravovsem52.ru;

- задать вопрос во ВКонтакте: https://vk.com/gbunocpk.

— Мы приглашаем всех желающих — и граждан, и представителей организаций — принять участие в акции. Наши специалисты готовы проконсультировать по вопросам в сфере налогового, трудового, семейного, земельного, административного права, а также социального обеспечения. Уверен, в каждой ситуации будет найден оптимальный вариант решения, — заверил директор ГБУ НО "Центр правового консультирования граждан и юридических лиц" Анатолий Карсаков.

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