Более 12 тысяч детей заболели коронавирусом в Нижегородской области

В Нижегородской области новой коронавирусной инфекцией с марта прошлого года заразилось более 12 тысяч несовершеннолетних жителей. Прямо сегодня с заболеванием борется около 400 из них. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

По данным ведомства, до новогодних праздников этого года заболевших ковидом детей в Нижегородском регионе было меньше 11,5 тысячи. Но после 13 января их число кратно увеличилось в течение двух недель.

Более того, в настоящих момент с диагнозом COVID-19 в регионе 30 беременных женщин. Областной минздрав прокомментировал, что случаи средней степени тяжести заболевания среди них редки. В основном, эти женщины болеют бессимптомно. От начала эпидемии – то есть с марта 2020 года – в Нижегородской области заразились коронавирусом порядка 700 беременных. До 13 января, опять же, их было существенно меньше, а за какие-то две недели количество возросло почти на 30 заражённых будущих рожениц.

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