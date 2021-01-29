Глеб Никитин поучаствовал в коллегии ГУФСИН России по региону

Губернатор провел рабочую встречу с заместителем директора ФСИН России Анатолием Якуниным. Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru
Сегодня, 29 января, состоялась коллегия ГУФСИН России по Нижегородской области. В мероприятии принял участие глава региона Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В первую очередь, участникам заседания был представлен ВрИО руководителя уголовно-исполнительной системы региона Виктор Брант. В его работе отмечен высокий уровень профессионализма и ответственности.
Затем к присутствующим обратился губернатор. Он отметил, что власти в рамках своих полномочий стремятся оказать максимальную поддержку учреждениям уголовно-исполнительной системы.
- Когда речь идёт о противодействии преступности, хорошо скоординированная работа региональной власти и всех силовых ведомств играет серьёзную роль, - отметил Глеб Никитин.
Отметим, что совместная работа ведётся не только по обеспечению правопорядка, профилактике правонарушений, но и антитеррористической и антинаркотической угрозы.
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