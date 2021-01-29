Новая школа в ЖК «Гагаринские высоты» откроется уже в апреле

Расположение школы в ЖК «Гагаринские высоты» определило тематику образовательного учреждения. Фото: Администрация города Нижнего Новгорода

Новая школа №34 в жилом комплексе «Гагаринские высоты» в Приокском районе Нижнего Новгорода примет учеников уже в апреле. Строительство объекта велось по нацпроекту «Образование». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетил новую школу и проверил, как она будет выглядеть перед началом учебного процесса.

Сейчас школу оснащают современным оборудованием и заканчивают формирование педагогического состава. В частности, упор в образовательном учреждении сделан на обеспечение именно молодыми педагогами.

- Средний возраст педагогов новой школы составляет 34 года, - рассказал директор школы №34 Илья Сутырин.

Один из будущих преподавателей - студент факультета физической культуры и спорта ННГУ им. Лобачевского Ринат Судаев. Он рассказал, что был под большим впечатлением, когда впервые посетил три спортивных зала школы и стадион.

- Здесь есть всё, что нужно для профессиональной реализации, - отметил он.

Кроме того, в школе будут опробованы такие программы, как «школа полного дня», «партнёр-школа» и «школа молодых». Особое внимание будет уделено развитию творческого потенциала учащихся. Например, для детей станет доступна возможность изучать Вселенную и Космос.

Напомним, что по проекту четырёхэтажное здание школы рассчитано на 700 мест. Здание объединит между собой профильные классы, аудитории для факультативных предметов, а также спортивный и хореографический залы. Известно, что в стенах школе размещён большой актовый зал, оборудованные гримерки и собственная аппаратная комната.

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