Аэропорт Нижнего Новгорода возобновит международное сообщение

Международные перелеты возобновятся из аэропорта «Стригино» уже с 8 февраля. Накануне такое решение было принято правительством РФ. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского международного аэропорта.

Ранее с просьбой о возможности открытия международного авиасообщения из аэропорта «Стригино» выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Этот вопрос он обсудил в ходе встречи с вице-премьером России Татьяной Голиковой в Москве 21 января.

Напомним, что граждане, прилетающие в страну, в течение трех дней обязаны пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР. Затем результаты анализов должны быть опубликованы на портале Госуслуг.

Напоминаем, что полёты возобновлены с учётом соблюдения мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса. Обязательны перчатки, маски и социальная дистанция. Каждому пассажиру перед посадкой измеряют температуру.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!