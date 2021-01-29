За неделю с улиц Нижнего Новгорода вывезли 50,5 тысяч кубических метров снега

Только за последнюю неделю из Нижнего Новгорода дорожными и коммунальными службами было вывезено 50,5 тысяч кубических метров. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

В связи со сложными погодными условиями на этой неделе для предотвращения гололеда было использовано около 3,5 тысяч тонн песко-соляной смеси и более 100 тонн соли. К слову, чтобы растаявший снег не затопил улицы, в общей сложности было откачано примерно 5,6 тысяч кубических метров воды.

Также после больших снегопадов и в связи с оттепелью была усилена работа по очистке кровель от снега и наледи. В частности, особое внимание уделяется уборке кровли над подъездами, над входами в магазины и другие учреждения.

В выходные особое внимание уделят очистке прибордюрной части дорог. Водителям рекомендуется обращать внимание на аншлаги о временном ограничении парковки на участках, где планируется работа дорожной техники.

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