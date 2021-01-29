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Наука

Филиал ПИМУ откроется во Владимире

Для студентов планируется построить общежития
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Филиал Приволжского исследовательского медицинского университета будет открыт во Владимире. Инициативу поддержал Минздрав России, сообщил ректор вуза Николай Карякин в своем Instagram.

«Сейчас мы совместно с администрацией Владимирской области прорабатываем вопросы открытия филиала ПИМУ. Это очень важный шаг в решении проблемы кадрового дефицита, закреплении молодых врачей во владимирском здравоохранении», - прокомментировал Николай Карякин.

Местные власти уверены, что желающих обучаться в филиале престижного медицинского вуза будет немало, поэтому прорабатывается вопрос строительства общежитий для студентов.

Нижегородская государственная медицинская академия – бывшее название ПИМУ – вуз с вековой историей. Она была основана в 1920 году. Сегодня ПИМУ ведет подготовку квалифицированных медицинских кадров, последипломное образование и повышение квалификации врачей, научную и научно-методическую работу.