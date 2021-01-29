Нижегородку оштрафовали за оскорбление в родительском чате. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Нижнего Новгорода получила штраф за оскорбление в родительском чате. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С заявлением в надзорный орган обратилась мать ученика одной из школ Автозаводского района. Женщина пожаловалась на то, что ее унизили в родительском чате.

«В октябре прошлого года в школьном чате в Whatsapp родительница одного школьника публично оскорбила грубой нецензурной бранью мать другого школьника, унизив ее честь и достоинство. Оскорбление стало доступным для пользователей чата, и его прочитали более 20 человек», - рассказали подробности в прокуратуре.

В отношении грубиянки было возбуждено административное дело, и в результате женщина предстала перед судом. Решением суда ей назначен штраф в размере 3 тысячи рублей.

Случаи, когда в родительских чатах вспыхивают конфликты, сегодня, увы, не редкость. Хорошо еще, если участники ссоры ограничиваются лишь словесными перепалками. Но до сих пор свежо в памяти жестокое убийство в Волгограде, которое потрясло всю страну минувшей осенью. Тогда 41-летнему Роману Гребенюку проломили голову родственники обиженной родительницы, которой тот нахамил в школьном чате.