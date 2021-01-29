Объявлен аукцион на предоставление автобусов для 7 маршрутов Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде ищут перевозчика для семи автобусных маршрутов. Заказчиком выступает ГКУ Нижегородской области «Центр безопасности дорожного движения». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Отметим, что от заказчика требуется предоставить автобус малого класса вместительностью 39 мест, среднего класса – 45 мест, большого класса 90 мест. Кроме того, должны использоваться автобусы не старше трёх лет

Согласно документации, регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам должны совершаться по следующим маршрутам:

№ А - 5 «Площадь Горького - Подновье»;

№ А – 23А «Улица Памирская – ДК Красная Этна»;

№ А - 25 «Красное Сормово – Улица Левинка»;

№ А - 27 «Поселок Высоково – Улица Артельная»;

№ А - 33 «Улица Дружаева – Станция метро «Кировская»;

№ А – 53А «Автовокзал «Щербинки» - Кладбище «Румянцево»;

№ А – 53Б «Автовокзал «Щербинки» - Деревня Ройка».

В оказании услуг нуждаются с 1 марта по 31 декабря 2021 года. Цена контракта составляет свыше 42,7 миллиона рублей.

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