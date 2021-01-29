Пять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 29 января. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Пять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 29 января. Об этом сообщает городской Центр организации дорожного движения.

Так, на ремонте светофор на Московском шоссе в районе улицы Березовской, не работают светофоры на улице Бурнаковской и Сормовском шоссе в районе улицы Народной – здесь произошло отключение электричества.

В Автозаводском районе без регулировки остался перекресток Минеева – Космическая около больницы №13: здесь была демонтирована стойка светофора из-за ремонта канализации.

Кроме того, из-за отключения электричества не работает светофор в центре города на пересечении улиц Ванеева и Рокоссовского.

«Рекомендует водителям быть внимательными при проезде по этим участкам улиц, пропускать пешеходов на переходах. Пешеходам необходимо убедится в безопасности!» - рекомендуют в ЦОДД.

О неисправной работе светофорных объектов Вы можете сообщить по телефону 428-82-58 ежедневно с 8:00 до 20:00.