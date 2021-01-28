На улице Коминтерна в Нижнем Новгороде хотят расширить дорогу

В Нижнем Новгороде планируется введение третьей полосы на улице Коминтерна. Это коснется участка проезжей части на пересечении с улицей 50-летия Победы в направлении Сормовского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Известно, что расширение дороги позволит снизить интенсивность движения. В частности, две полосы будут отвечать за движение в прямом направлении, а с третьей можно будет осуществлять поворот налево.

Также предложено разрешить с улицы Коминтерна постоянный поворот налево на улицу Белозерскую. Для этого изменения там хотят применить либо дополнительную секцию на светофоре, либо экспериментальный знак «Уступи всем, и можно направо».

Если данные изменения будут приняты, то на улице Коминтерна вырастет пропускная способность, снизятся транспортные заторы.

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