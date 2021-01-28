На площади Горького планируют убрать один пешеходный переход

На площади Максима Горького в направлении площади Лядова планируют сделать один пешеходный переход вместо существующих двух. Первое заседание в 2021 году рабочей группы по организации дорожного движения состоялось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Вместо нынешних двух пешеходных переходов в сторону площади Лядова запланировано сделать один. В частности, пешеходы должны будут двигаться со стороны улицы Большая Покровская и переходить на конструктивно выделенный островок безопасности, а затем расходиться в нужном направлении: налево или направо.

Отметим, что новые схемы организации движения разрабатывались с учётом предложений нижегородцев, а также с помощью мониторинга движения транспорта.

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