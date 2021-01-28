В нижегородской школе семь ноутбуков подменили пачкой бумаги. Фото: Яндекс. Карты

Весьма необычное преступление произошло на днях в школе № 30 на улице Донецкой в Нижнем Новгороде – здесь вскоре после новогодних праздников обнаружили загадочную подмену.

- В подсобном помещении на цокольном этаже школы кто-то подменил семь ноутбуков обычной пачкой бумаги, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Кто это был, установить пока не удалось. Однако действовал преступник весьма хитроумно – вместо ноутбука на месте преступления удалось найти только коробку.

Общая сумма ущерба, причиненного школе, составила около 200 тысяч рублей. О преступлении в полицию сообщила директор школы. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. В ходе обыска с места преступления был изъят жесткий диск с записью видеонаблюдения.