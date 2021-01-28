Три высотных здания за 2,2 млрд рублей простроят в ЖК «КМ Тимирязевский»

Три девятнадцатиэтажных дома, входящих в ЖК «КМ Тимирязевский», построят в Нижнем Новгороде. Срок сдачи объекта запланирован на первый квартал 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского отделения финансовой организации.

Финансы на реализацию проекта поступят от Сбербанка, застройщик получит 2,2 миллиарда рублей кредитных средств на 36 месяцев.

- Сегодня ГК «Каркас Монолит» занимает лидирующее место по объемам строительства жилья в Нижегородской области. При этом компания сделала доступным жилье для каждой категории клиентов, - поделился вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Петр Колтыпин.

Так, в новых домах «КМ Тимирязевский» будут представлены квартиры на любой вкус: с готовой отделкой «под ключ», без отделки, видовые квартиры и квартиры с террасами. К слову, стиль отделки подобран так, чтобы интерьер квартиры можно был легко оформить по своему вкусу.

Двор жилого комплекса «КМ Тимирязевский» будет закрытым и безопасным. Автомобилисты смогут оставлять свои машины на трехуровневом подземном паркинге. На территории ЖК также появится спортивная площадка, территорию облагородят уютными зелеными зонами.

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