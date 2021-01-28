По факту гибели подростка, упавшего с Канавинского моста, проводится проверка

В Нижнем Новгороде проводится доследственная проверка в связи с гибелью подростка, упавшего с Канавинского моста. Тело погибшего удалось довольно быстро достать со дна реки. Но что стало причиной трагедии, пока выяснить не удалось.

Напомним, трагедия произошла накануне около половины четвертого дня. На место происшествия сразу же выехали спасатели.

- На место происшествия уже выехали следователи и сотрудники специальных служб, - рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области. – Поиски ведутся в акватории реки Оки. Сообщение о происшествии поступило в 15:40. Сейчас обстоятельства ЧП выясняются.

К слову, ранее мы писали еще об одной трагедии – тело мужчины было обнаружено пять дней назад возле Мызинского моста. Тогда причина его гибели также осталась невыясненной.