Строительство станции «Сенной» может сделать нижегородское метро безубыточным

Создание станции «Сенной» позволит сделать метрополитен в Нижнем Новгороде безубыточным. Такое заявление сделал представитель регионального министерства транспорта в ходе беседы с общественниками. Итоги встречи были опубликованы в паблике НКО «Городские проекты в Нижнем Новгороде» в соцсети «Вконтакте».

Чтобы метрополитен перестал приносить убытки, нужно лишь увеличить пассажиропоток в 2 раза. Достичь этой цели планируется за счёт студентов и жителей Бора, добирающихся в город по канатной дороге.

И хотя правительство рассчитывает добиваться финансирования именно на развитие метро, аргументы в пользу этого остаются под вопросом. В частности, смущающим обстоятельством является то, что строительство новой станции выйдет в ту же сумму, что и обновление всей существующей инфраструктуры трамвая.

В ходе встречи также стало известно, что в два этапа произойдет развитие наземного электротранспорта.

- Первый этап (до 2022 года) не предполагает серьёзных инфраструктурных изменений. Второй (до 2025 года) предполагает строительство крупных инфраструктурных объектов, - говорится в сообщении.

Кроме того, минтранс не собирается возвращать трамвайные пути на Канавинский мост, хотя многие активисты считают, что маршрут был бы самым востребованным.

- Наземный электротранспорт, в частности скоростной трамвай, сможет перевозить людей быстро и с комфортом на большие расстояния, а стоимость у него на порядок меньше, чем у метро, - пишут представители.

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