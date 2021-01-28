100 миллионов субсидий получат нижегородские мукомольные предприятия

Субсидии в размере около 100 миллионов рублей получат нижегородские мукомольные и хлебопекарные предприятия. Эти средства будут выделены для стабилизации цен на муку и хлеб в Нижегородской области.

- Из федерального бюджета региону выделены 98,5 миллионов рублей, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Эти средства пойдут на компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы и на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных хлеба и хлебобулочных изделий.

В настоящее время на территории Нижегородской области работает около 200 предприятий хлебопекарной отрасли. Как ожидается, для них эта мера станет весьма существенной поддержкой. Правда, прежде чем субсидии дойдут до конкретных предприятий, в регионе нужно будет принят ряд необходимых нормативно-правовых актов. Также предварительно будет заключено соглашение с региональным министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. В нем будет прописано условие стабилизации ценовой политики на муку, хлеб и хлебобулочные изделия.

КСТАТИ

Ранее благодаря исследованию IT-компании «Эвотор» было установлено, что в Нижнем Новгороде сохраняются одни из самых низких цен на хлеб в стране. Одна буханка здесь обойдется в 27-36 рублей.