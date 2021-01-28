Автобусный парк в Починках обновят за 8 миллионов рублей

На обновление автобусного парка в Починках направят 8 миллионов рублей. Такое решение принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после рабочей поездки в муниципальный округ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
- В регионе постепенно обновляется подвижной состав общественного транспорта в крупных городах благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - отметил глава региона. - Вместе с тем будем поддерживать и перевозки в районах области.
Процесс софинансирования позволит предприятию закупить шесть новых автобусов.
Напомним, ранее стало известно, что капитальный ремонт средней школы в Починках был перенесен на более ранний срок.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!