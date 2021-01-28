Автобусный парк в Починках обновят за 8 миллионов рублей

На обновление автобусного парка в Починках направят 8 миллионов рублей. Такое решение принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после рабочей поездки в муниципальный округ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В регионе постепенно обновляется подвижной состав общественного транспорта в крупных городах благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - отметил глава региона. - Вместе с тем будем поддерживать и перевозки в районах области.

Процесс софинансирования позволит предприятию закупить шесть новых автобусов.

Напомним, ранее стало известно, что капитальный ремонт средней школы в Починках был перенесен на более ранний срок.

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