В Нижнем Новгороде усилили работы по очистке кровель от наледи

О проделанной работе районы отчитываются на регулярной основе. Фото: администрация Нижнего Новгорода

Работы по очистке кровель от наледи и снега усилили в Нижнем Новгороде. Это связано с тем, что накануне в регионе прошел ледяной дождь. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Главы районов и управляющие компании регулярно отчитываются о проделанной работе. Так, в Советском районе находится 1 307 многоквартирных домов, из них 712 требуется масштабная очистка.

- На 450 домах работы уже проведены. Первоочередное внимание уделяется уборке кровли в местах массового скопления людей и интенсивного движения пешеходов, - подчеркнул первый заместитель главы администрации Советского района Алексей Зайцев.

В частности, особое внимание уделяется уборке кровли над подъездами, над входами в магазины и другие учреждения. Специалисты также соблюдают технику безопасности, информируя жителей об уборке и огораживая территорию сигнальными лентами.

- Если есть необходимость, бригады альпинистов работают практически непрерывно, - рассказывает исполнительный директор АО «Домоуправляющая компания Советского района» Алексей Лобастов.

Напомним, что за эту зиму за неудовлетворительное содержание кровель в Нижнем Новгороде уже выписано штрафов на сумму около 200 000 рублей.

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