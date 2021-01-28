13 февраля в Нижнем Новгороде состоится массовая гонка «Лыжня России-2021»

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России-2021» пройдет в Нижнем Новгороде 13 февраля. В мероприятии смогут принять участие только граждане в возрасте от 14 до 65 лет. Об этом сообщают организаторы.
По причине распространения новой коронавирусной инфекции, массовая гонка пройдет с соблюдением мер индивидуальной защиты. Все участники будут обязаны пройти термометрию, соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию в полтора метра. Кроме того, все места общего пользования будут оснащены антисептиками.
- Участники могут не использовать средства индивидуальной защиты только во время тренировки и забега, - сообщают организаторы мероприятия.
Гонки пройдут на поляне рядом с жилым комплексом «Окский берег». Чтобы принять участие в забеге необходимо пройти регистрацию.
Напомним, что «Лыжня России» - это спортивное мероприятие, которое проводится в нашей стране ежегодно с 1982 года.
Программа фестиваля:
9.00 – 11.30 – Вход участников на площадку проведения мероприятия;
11.35 -11.50 - Торжественное открытие «Лыжни России – 2021»;
12.00 - Старт массового забега на дистанцию 10 км;
12.30 - Старт массового забега на дистанцию 5 км;
13.00 - Старт брендированного забега и забега почетных гостей на дистанцию 2021 м;
13.30 – Награждение победителей забега на 10 км;
13.45 – Награждение победителей забега на 5 км;
14.00 – Награждение победителей брендированного забега и забега почетных гостей;
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