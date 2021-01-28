Движение перекроют на проспекте Гагарина из-за хоккейных матчей

По сообщению департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода стало известно, что 1,3 и 5 февраля 2021 года с 07:00 до 22:00 временно перекроют движение на участке проспекта Гагарина.

Так, в связи с проведением хоккейного матча проезд будет запрещен по проспекту Гагарина около дома №29.

Известно, что в понедельник, 1 февраля, нижегородский хоккейный клуб сыграет против клуба «Куньлунь» из Пекина. Матч состоится на домашней арене ХК «Торпедо» в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в 19:00.

В среду, 3 февраля, «Торпедо» встретится хоккейным клубом «Витязь» из Подольска. А в пятницу, 5 февраля, нижегородская команда сыграет с московским хоккейным клубом «Динамо».

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

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